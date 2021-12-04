Москва, , 11:16 — REGNUM Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах Госдума может рассмотреть во втором чтении 9 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Комитет Госдумы по госстроительству планирует 6 декабря обсудить пакет поправок, полученных ко второму чтению инициативы.

В соответствии с Конституцией органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти — в законопроекте выстраивается обновлённая модель организации публичной власти на территории субъекта РФ.

В частности, согласно изменениям, законодательный орган субъекта: законодательное собрание, Дума, это может быть и госсовет — это единственный законодательный орган в регионе. Высшее должностное лицо — глава региона (он может быть, например, и губернатором, и мэром) осуществляет руководство исполнительной властью в регионе. Высший исполнительный орган — правительство субъекта РФ. Предусмотрены и иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе обязательные для конкретного региона. В публичную власть входят также и суды: в проекте закона есть отсылочная норма о том, что мировые судьи действуют в соответствии с законодательством о судебной системе и законодательством о мировых судах.

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В ходе обсуждения законопроекта Татария предложила сохранить наименование должности главы региона — «президент».

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Еще один дискуссионный момент — сокращение сроков предоставления отзывов регионами на федеральные инициативы. Предлагается установить срок рассылки законопроектов до первого чтения продолжительностью 15 дней (сейчас он составляет 30 дней), с этим регионы не согласны.

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