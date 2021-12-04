Москва, 4 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. 4 декабря Русская православная церковь (РПЦ) отмечает один из 12 главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Каждый год его празднуют 4 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

В этот день в церквях начинается подготовка к Рождеству и проводятся торжественные Богослужения. По преданию, мать Иисуса Христа — трехлетняя Мария — была в этот день введена своими родителями в храм в Иерусалиме с целью посвящения Богу.

Она самостоятельно поднялась ко входу по лестнице из пятнадцати ступеней, а затем первосвященник ввел ее в святая святых — место в храме, в которое запрещен вход прихожанам и лишь раз в год открыт для самого первосвященника.

Мария жила в храме до совершеннолетия, посвящая все время молитве.

На 4 декабря выпадает также седьмой день Рождественского поста, который длится 40 дней и является подготовкой православных к Рождеству.