Санкт-Петербург, 4 декабря 2021, 11:52 — REGNUM В Ледовом дворце Санкт-Петербурга СКА обыграл хельсинский «Йокерит». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счётом 3−1 в пользу хозяев льда.

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Йокерит» Маркус Хянникяйнен
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Йокерит» Маркус Хянникяйнен
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен и игрок команды СКА Евгений Тимкин
Игрок команды «Йокерит» Юлиус Юнттила и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен и игрок команды СКА Евгений Тимкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Юлиус Юнттила и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен пропускает шайбу в матче против команды СКА
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен пропускает шайбу в матче против команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй © ИА REGNUM

Армейцы открыли счёт на седьмой минуте встрече матча, броском Антона Бурдасова.

Игрок команды СКА Кирилл Марченко
Игрок команды СКА Кирилл Марченко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Кирилл Марченко
Игрок команды СКА Кирилл Марченко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Йокерит» Отто Лескинен
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Йокерит» Отто Лескинен
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен
Дарья Драй © ИА REGNUM

Несмотря на поражение, «Йокерит» по-прежнему лидирует в таблице Западной конференции, набрав 50 очков. У СКА — 47 баллов.

Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Тренерский штаб команды «Йокерит»
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Никлас Енсен и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Игрок команды «Йокерит» Никлас Енсен и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Эмиль Галимов
Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка и игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Игрок команды СКА Эмиль Галимов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка и игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка
Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды «Йокерит»
Тренерский штаб команды «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА
Главный тренер команды СКА Валерий Брагин
Тренерский штаб команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Валерий Брагин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Марко Анттила и вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Игрок команды «Йокерит» Марко Анттила и вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй © ИА REGNUM

6 декабря СКА сыграет в гостях с «Автомобилистом», а «Йокерит» с «Амуром».

СКА — «Йокерит» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 Бурдасов (Пыленков, Воробьев), 06:31

1:1 Юнттила (Лескинен), 26:11

2:1 Моисеев (Кузьменко, Воробьев), 27:19

3:1 Кузьменко, 55:27

Статистика матча:

Броски: 41−60

Броски в створ: 23−33

Вбрасывания: 21−35

Блокированные броски: 14−12

Силовые приемы: 20−4

Штраф: 8−8

Вратари: Юханссон — Ювонен

Главные судьи: 3. Морозов Сергей, 26. Оскирко Юрий

Линейные судьи: 99. Головлёв Дмитрий, 89. Савенков Артём