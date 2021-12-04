Санкт-Петербург,
4 декабря 2021, 11:52 — REGNUM В Ледовом дворце Санкт-Петербурга СКА обыграл хельсинский «Йокерит». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счётом 3−1 в пользу хозяев льда.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Йокерит» Маркус Хянникяйнен
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен и игрок команды СКА Евгений Тимкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Юлиус Юнттила и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен пропускает шайбу в матче против команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Армейцы открыли счёт на седьмой минуте встрече матча, броском Антона Бурдасова.
Игрок команды СКА Кирилл Марченко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Кирилл Марченко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Йокерит» Отто Лескинен
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен
Дарья Драй © ИА REGNUM
Несмотря на поражение, «Йокерит» по-прежнему лидирует в таблице Западной конференции, набрав 50 очков. У СКА — 47 баллов.
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Никлас Енсен и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Эмиль Галимов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка и игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды «Йокерит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Валерий Брагин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Йокерит» Марко Анттила и вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй © ИА REGNUM
6 декабря СКА сыграет в гостях с «Автомобилистом», а «Йокерит» с «Амуром».
СКА — «Йокерит» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 Бурдасов (Пыленков, Воробьев), 06:31
1:1 Юнттила (Лескинен), 26:11
2:1 Моисеев (Кузьменко, Воробьев), 27:19
3:1 Кузьменко, 55:27
Статистика матча:
Броски: 41−60
Броски в створ: 23−33
Вбрасывания: 21−35
Блокированные броски: 14−12
Силовые приемы: 20−4
Штраф: 8−8
Вратари: Юханссон — Ювонен
Главные судьи: 3. Морозов Сергей, 26. Оскирко Юрий
Линейные судьи: 99. Головлёв Дмитрий, 89. Савенков Артём