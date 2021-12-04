Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Полицейские Петербурга задержали в Московской области участника банды, ограбившей ювелирный магазин почти на 10 млн рублей в январе 2018 года и вступивших в перестрелку с полицейскими. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый в ограблении банка в 2018 году Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Напомним, дерзкое ограбление было совершено 31 января 2018 года на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Трое вооруженных мужчин, угрожая оружием, похитили ювелирные украшения на общую сумму около 9,7 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле.

По городу был объявлен план «Перехват». Разыскиваемый автомобиль вскоре обнаружили на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов. Между полицейскими и злоумышленниками произошла перестрелка. В результате двое злоумышленников были ранены и задержаны, один из полицейских также получил огнестрельное ранение в ногу. Третий предполагаемый участник нападения, 42-летний Арслан Закалиев, выскочил из машины и скрылся. Был объявлен сначала в федеральный розыск, а затем в международный.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу были возбуждены уголовные дела по статье 162 (разбойное нападение) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), а впоследствии по статье 209 УК РФ (бандитизм)», — уточнили в ведомстве.

В начале декабря 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что разыскиваемый мужчина проживает в городе Пушкино Московской области под чужими данными. И 3 декабря оперативники задержали беглеца в Московской области.

«Он доставлен в Петербург и в ближайшее время будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — добавили в ведомстве.

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