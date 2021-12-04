Екатеринбург, 4 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местная жительница перевела «брокерам» почти миллион рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшей стала гражданка 1960 года рождения. Она заявила полицейским, что увидела в интернете объявление о заработке и решила вложить деньги. И затем месяц переводила неизвестным деньги, в том числе и взятые в кредит.

В итоге дама поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.