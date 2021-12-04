Дубай, ОАЭ, , 11:21 — REGNUM

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке «Expo-2020» в Дубае заявил о первенстве Российских ученых в изобретении радиоприёмника, электрической лампочки и телевидения, передал корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

« Российская наука всегда была в авангарде мирового прогресса. Наши новаторы и конструкторы изобрели радиоприёмник, электрическую лампочку, телевидение. Мы стали первыми в космосе. Этот список можно долго продолжать. Вместе с тем Россия, стараясь быть первой, никогда не идёт в одиночку. Мы приглашаем международное научное сообщество к новым совместным исследованиям и разработкам в самых высокотехнологичных сферах », — подчеркнул Мишустин.

Как сообщалось, Михаил Мишустин выступил с речью на торжественной церемонии открытия Национального дня России на «Expo-2020» в Дубае.

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