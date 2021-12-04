Дубай, ОАЭ, 4 декабря 2021, 11:21 — REGNUM
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке «Expo-2020» в Дубае заявил о первенстве Российских ученых в изобретении радиоприёмника, электрической лампочки и телевидения, передал корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщалось, Михаил Мишустин выступил с речью на торжественной церемонии открытия Национального дня России на «Expo-2020» в Дубае.
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