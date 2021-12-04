Москва, 4 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Законопроект о продлении «дачной амнистии» Госдума может рассмотреть во втором чтении 9 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Продлевается срок действия «дачной амнистии» еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Кроме того, согласно поправкам, граждане РФ смогут легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 года на участках, на которые у них нет документов.

Кроме того, инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство земельные участки, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».

В ходе дискуссии парламентарии обращали внимание на то, что документ узаконит застройку заповедников и национальных парков. Однако у профильного комитета Госдумы по госстроительству были аргументы.

«Теперь по поводу особо охраняемых объектов. Я вот лично считаю, что в данном случае нужно стоять на стороне граждан, потому что там тоже есть такие объекты, которые граждане построили в своё время, у них есть разрешения. Мы здесь не предлагаем на самострой распространить «дачную амнистию» или «гаражную амнистию… Мы считаем, раз они всё равно пользуются и выгнать их оттуда нельзя, то нельзя нарушать их права. Мы считаем, что эти права надо просто закрепить», — пояснил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

По его словам, этот вопрос будет проработан ко второму чтению законопроекта.