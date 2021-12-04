Москва, , 15:45 — REGNUM В общей сложности 20 катков с искусственным льдом начали работать в парках Москвы. Об этом 4 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По её словам, семь из них жители города могут посетить бесплатно. При этом большинство площадок работает с 10:00 до 23:00.

«Катки располагаются в разных районах города. Это традиционные точки притяжения москвичей зимой. На них проводят время всей семьей, назначают встречи с друзьями. Каждая площадка предлагает свою музыкальную или интерактивную программу», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве пройдет чемпионат России по кибатлетике