Москва, 4 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В общей сложности 20 катков с искусственным льдом начали работать в парках Москвы. Об этом 4 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва

По её словам, семь из них жители города могут посетить бесплатно. При этом большинство площадок работает с 10:00 до 23:00.

«Катки располагаются в разных районах города. Это традиционные точки притяжения москвичей зимой. На них проводят время всей семьей, назначают встречи с друзьями. Каждая площадка предлагает свою музыкальную или интерактивную программу», — сказала Сергунина.