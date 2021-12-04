Москва, 4 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский раскритиковал обозначенные Минэкономразвития причины ускорения инфляции в России и условия её стабилизации. В заметке «В огороде черт-те что», опубликованной в своём телеграм-канале, он пояснил:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста

«Вы как хотите, но мы отказываем Минэку в адекватности. Там на полном серьезе считают, что динамика инфляции будет в первую очередь зависеть «от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках».

Какое отношение имеет рост/снижение цен на энергоносители в Европе, стоимость каких-то перевозок или ситуация на ключевых сырьевых рынках к подорожанию картохи, брюквы и морквы в ближайшем супермаркете? Или, по мнению Минэка, капусту с яйцами производят из нефти с газом, а перевозят ее контейнерами из Китая? Наконец, что изменилось с ценами на энергоносители в самой России? В ведомстве подчеркнули, пишет «Известка» (сайт «Известий», прим. ИА REGNUM), что для «сдерживания инфляции… правительство реализует комплекс мер. Эти меры дополняют инструменты денежно-кредитной политики ЦБ».

Как инструменты ДКП, в частности, повышение ключевой ставки, повлияли на снижение инфляции? Кредиты, а с ними — себестоимость, стали дешевле? Нет. Люди стали больше сберегать и меньше тратить? Снова нет. Производство потребительской продукции выросло? Опять нет, тем более что она в значительной мере завозится из того же Китая. Это не мы идиоты, дорогие товарищи бюрократы, это вы идиоты».

Напомним, по данным Министерства экономического развития РФ, с 23 по 29 ноября в России инфляция ускорилась до 8,38% в годовом выражении.

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