Лондон, , 10:54 — REGNUM Ридли Скотт — известный британский режиссер — ответил российскому кинокритику Антону Долину матом на его замечание о фильме под названием «Последняя дуэль». Фрагмент беседы появился на YouTube-канале Долина.

Британскому режиссеру не понравилась оценка, которую дал его фильму российский кинокритик. Так, Долин выразил мнение, что картина выглядит более реалистичной, чем «Царство небесное» и «Робин Гуд».

«Пошел ты. Спасибо большое (за вопрос — прим.), но пошел ты», — скаазал Скотт.

Для субтитров к видео выбрали цензурный перевод. Скотт посчитал, что Долин не прав, и выразил «решительное несогласие» с его мнением.

Фильм «Последняя дуэль» собрал в прокате менее 30 млн долларов, а бюджет при этом составил около 100 млн. Hollywood Reporter ранее писал, что Скотт обвинил в провале своего фильма «чертовых миллениалов».