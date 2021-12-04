Дубай, ОАЭ, , 10:59 — REGNUM Выставочная концепция России «Творческий разум: объединяя будущее» на Всемирной универсальной выставке «Expo-2020» в Дубае направлена на интеграцию лучших умов всех государств в интересах процветания человечества, такое заявление сделал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы приглашаем международное научное сообщество к новым совместным исследованиям и разработкам в самых высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе, авиации, зелёной энергетике, в мирном атоме. Считаем, что технологическое будущее — это общее дело. Здесь не может быть границ и запретов, национальных резерваций либо односторонних ограничений. Вызовы становятся глобальными и ответить на них можно только объединением усилий всего человечества, это ещё раз доказала пандемия. Поэтому абсолютно верным, на наш взгляд, является призыв к единению народов», — отметил Мишустин на открытии Национального дня России на «Expo-2020».

Как сообщалось, Мишустин открыл День России на «Expo-2020» в Дубае.

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