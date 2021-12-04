Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Президент США Джо Байден надеется на «долгий разговор» с президентом России Владимиром Путиным и в том числе — по ситуации на Украине. Об этом американский лидер заявил 3 декабря журналистам.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Как отметил Байден, комментируя заявления о том, что Москва считает «красной чертой» дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение вооружений на территории Украины, он не признает «ничьих красных черт».

«Мы давно знаем о российских действиях, и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор (с президентом РФ — ред.)», — сказал он в ответ на вопрос о том, каким образом можно предотвратить «вторжение» России на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент США Джо Байден заявил, что Белым домом готовится «набор инициатив», которые помешают Москве проявить агрессию в отношении Украины.