Калуга, , 11:21 — REGNUM Калужский Центр управления регионом лидирует в рейтингах по организации работы с сообщениями граждан в интернете среди 86 центров России. Об этом 4 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В калужском Центре управления регионом. Admoblkaluga.ru

Основные направления работы ЦУР — здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, ЖКХ, дороги, ТКО, соцзащита, МФЦ, экология. Наиболее волнуют калужан вопросы, связанные с лечением новой коронавирусной инфекции и вакцинацией от неё, состоянием дорог, благоустройством и ЖКХ. В 2021 году в ЦУР поступило свыше 135 тыс. обращений, что в два раза превышает показатели 2020 года. Также больше чем в два раза увеличилось и число решенных проблем. Калужский Центр управления регионом был создан в августе 2020 года для оперативного решения возникающих проблем и ответов на запросы жителей в социальных сетях губернатора области, а также на страницах ведомств и муниципалитетов.

Поздравляя трудовой коллектив, заместитель губернатора области Карина Башкатова подчеркнула, что на всероссийских совещаниях, посвященных совершенствованию цифрового диалога между властью и обществом, о Калужской области говорят, как о регионе с самыми высокими достижениями.

«Это все благодаря вам. Весь инструментарий создан вашими руками. Решения, в том числе и на заседаниях областного правительства, принимаются и на основании тех данных и аналитики, которые вы даете. Многое сделано, есть большие перспективы у вашей организации. Я благодарю вас за работу», — отметила Карина Башкатова.

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