Горно-Алтайск, , 10:41 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители задержали подозреваемого в угоне автомобиля, попавший на нём в несколько ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, хозяин машины обратился в полицию с заявлением об угоне утром 3 декабря.

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В рамках плана «Перехват» было установлено, что угонщик ехал из Горно-Алтайска в сторону села Майма, создавая аварийные ситуации и проезжая на красный свет светофора. В результате ДТП был повреждён автомобиль «Лада».

"Продолжив движение, в селе Соузга угонщик выехал на тротуар и сбил пешехода. Инспекторы ГИБДД, которые преследовали правонарушителя, незамедлительно вызвали на место происшествия медиков», — отметили в ведомстве.

На требования остановить машину водитель не реагировал. Тем не менее, в селе Озёрное полицейским удалось задержать угонщика — им оказался 16-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.