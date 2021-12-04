Красноярск, , 10:40 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 711 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 155 569. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что днём ранее в регионе было выявлено 774 заразившихся коронавирусом.

В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Кежемский район.

Из 711 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 178 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 53 (0,6%), в Норильске — 30 (0,4%), в Канске — 24 (0,4%), в Сосновоборске — 17 (0,6%), в Боготоле — 15 (1,7%), в Минусинске — 14 (0,2%), в Бородино — 14 (0,8%), в Назарово — 12 (0,4%), в Дивногорске — 11 (0,3%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Кежемском — 30 (1,4%), Богучанском — 23 (0,7%), ЭИР (п. Тура) — 23 (1,9%), Абанском — 22 (1,3%), Иланском — 18 (1,2%), Ужурском — 17 (0,8%), Уярском — 16 (1,2%) и Козульском — 15 (1,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4109 человек, снято с наблюдения — 4356. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 139 (-247) человек.

За последние сутки в регионе проведено 15 055 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 355 847.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 36 человек.

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