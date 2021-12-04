Нью-Йорк, США, , 10:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» с минимальным счетом переиграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Автором единственной во встрече шайбы стал Райан Строум, отличившийся в большинстве на 7-й минуте.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму на 6-й минуте третьего периода и не смог доиграть до конца встречи. Его одноклубник — российский нападающий Артемий Панарин, не отличился в матче результативными действиями.

Отметим, это четвертая подряд победа «Рейнджерс», в следующем матче клуб 5 декабря примет у себя команду «Чикаго Блэкхоукс». «Сан-Хосе» этим поражением прервал свою победную серию из трех подряд встреч и днем позже на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».