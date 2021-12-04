Москва, , 10:33 — REGNUM Компания Avant Spacе рассчитывает к апрелю 2022 года изготовить первый лётный образец спутника для демонстрации рекламы в ночном небе. 4 декабря представители Avant Spacе сообщили об этом ТАСС.

Лазер

Avant Spacе занимается разработкой проекта по использованию группировки спутников на околоземной орбите для показа рекламы. Космические аппараты будут оснащаться специальными лазерами, которые позволят передавать информацию с орбиты.

«Первый космический аппарат компании Avant Spacе, оборудованный для демонстрации рекламы с орбиты, будет готов в апреле 2022 года», — сообщили в компании.

Основатель Avant Space Антон Оссовский рассказал, что первый спутник будут использоваться для отработки технологии. Он добавил, что при последующем масштабировании этого проекта можно добиться создания орбитальной рекламы с охватом более 1 млрд человек.

Ранее Avant Space запатентовала технологию передачи данных с орбиты на Землю посредством лазера. Технология действует по принципу QR-кода — мерцающий лазер передаёт на Землю бинарный код, который можно считать с помощью смартфона. После обработки кода устройство выдаёт информацию в виде текста или ссылки на интернет-страницу.

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