Иркутск, 4 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначен врио секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия». Решение было принято на заседании Президиума генсовета партии 3 декабря. По итогам съезда главы 12 субъектов РФ возглавили реготделения. Их кандидатуры президиуму генсовета партии рекомендовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Kremlin.ru Игорь Кобзев

«Опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений «Единой России». Вы принимаете на себя не только государственную ответственность, но и партийную.

Во всех партийных структурах от Высшего и Генерального совета, Центрального исполкома до региональных организаций происходит большая кадровая ротация, это совершенно нормально, партия должна обновляться, должны приходить молодые люди», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года в Иркутской области состоялись досрочные губернаторские выборы. Необходимость в этом возникла ещё в 2019 году, после того как глава Приангарья Сергей Левченко был отправлен в отставку.

Позднее, в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, президент России Владимир Путин признался, что её причиной послужило невыполнение поручений по скорейшему восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от мощнейшего паводка.

По итогам решающего дня голосования, 13 сентября 2020 г. бывший заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев победил с убедительным результатом, за него проголосовали 369 759 избирателей (60,79%). В «Единую Россию» вступил в ноябре 2021 года.

Также региональные отделения «Единой России» возглавили: врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Мордовии Артем Здунов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Коми Владимир Уйба, глава Калмыкиии Бату Хасиков, врио главы Тувы Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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