Москва, 4 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Госдуме отметили некую профанацию в выплатах на рождение второго ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Младенец

«Сейчас в соответствии с постановлением правительства на рождение первого ребёнка ежемесячно выплачивается один прожиточный минимум — 10—12 тыс. рублей. На рождение второго ребёнка, тоже по постановлению правительства, деньги выплачиваются, но уже не из федерального бюджета, а из материнского капитала, то есть семье выделяется маткапитал, она вычерпывает эти деньги, и, по сути дела, некая получается профанация: мы профанируем, говоря, что маткапитал — отдельно, а денежные выплаты — отдельно», — отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

При обсуждении федерального бюджета на 2022−2024 годы парламентарий предложила выплаты на рождение второго ребенка производить за счет средств бюджета, а не маткапитала матери.

Поправка была отклонена, в том числе из-за того, что изменения следовало выносить в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

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