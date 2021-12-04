Южно-Сахалинск, 4 декабря 2021, 10:21 — REGNUM Светлана Литвинова, пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, раскрыла подробности об аренде острова Шумшу на Курилах компанией из Дании — Copenhagen Offshore Partners. Речь, по ее словам, идет лишь об аренде части Шумшу. Об этом 4 декабря сообщает РБК.
Датская компания хочет реализовать на острове проект по производству водорода с помощью энергии ветра, «но ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать целый остров».
«На Шумшу также планируется создание музея», — добавила Литвинова.
Сейчас стороны обсуждают водородный проект.
Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил РБК о планах Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров, который относится к Северным Курильским островам.
Потенциальный арендатор специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии. В проект компания из Дании планирует вложить 2 — 2,5 млрд долларов.