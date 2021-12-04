Южно-Сахалинск, 4 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Светлана Литвинова, пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, раскрыла подробности об аренде острова Шумшу на Курилах компанией из Дании — Copenhagen Offshore Partners. Речь, по ее словам, идет лишь об аренде части Шумшу. Об этом 4 декабря сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Датская компания хочет реализовать на острове проект по производству водорода с помощью энергии ветра, «но ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать целый остров».

«На Шумшу также планируется создание музея», — добавила Литвинова.

Сейчас стороны обсуждают водородный проект.

Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил РБК о планах Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров, который относится к Северным Курильским островам.

Потенциальный арендатор специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии. В проект компания из Дании планирует вложить 2 — 2,5 млрд долларов.