Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM Передвижную выставочную экспозицию Министерства обороны России и Русского географического общества (РГО) за 10 дней работы посетили более трёх тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, жителей и гостей Петропавловска-Камчатского. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Экспонаты на экспозиции Русского географического общества Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители увидели экспонаты из «Золотого фонда РГО», экспозицию «Хранившие семейное тепло» департамента культуры Минобороны, а также уникальные артефакты Национального центра управления обороной Российской Федерации.

пресс-служба ВВО «На выставке также были представлены личные вещи и питание космонавтов, космический аппарат, скафандры и шлёмы, космические капсулы и фотоаппаратура. Кроме того, были выставлены… приборы и механизмы с советского тральщика Т-45 и немецкого миноносца Т-31, рисунки и принадлежности с английского двухмачтового парусного судна с косыми парусами».

Выставка организована и проводится в отдалённых гарнизонах ВВО на Камчатке и Сахалине в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, передвижную выставку РГО и Экспедиционного центра Минобороны России, развёрнутую в культурно-развлекательном центре железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в столице Хакасии Абакане, за шесть дней работы посетили более пяти тысяч человек.

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