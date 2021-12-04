Петропавловск-Камчатский, 4 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Передвижную выставочную экспозицию Министерства обороны России и Русского географического общества (РГО) за 10 дней работы посетили более трёх тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, жителей и гостей Петропавловска-Камчатского. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты на экспозиции Русского географического общества

Посетители увидели экспонаты из «Золотого фонда РГО», экспозицию «Хранившие семейное тепло» департамента культуры Минобороны, а также уникальные артефакты Национального центра управления обороной Российской Федерации.

пресс-служба ВВО «На выставке также были представлены личные вещи и питание космонавтов, космический аппарат, скафандры и шлёмы, космические капсулы и фотоаппаратура. Кроме того, были выставлены… приборы и механизмы с советского тральщика Т-45 и немецкого миноносца Т-31, рисунки и принадлежности с английского двухмачтового парусного судна с косыми парусами».

Выставка организована и проводится в отдалённых гарнизонах ВВО на Камчатке и Сахалине в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, передвижную выставку РГО и Экспедиционного центра Минобороны России, развёрнутую в культурно-развлекательном центре железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в столице Хакасии Абакане, за шесть дней работы посетили более пяти тысяч человек.