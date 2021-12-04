Выставку Минобороны и РГО на Камчатке посетили более трёх тысяч человек
Петропавловск-Камчатский, 4 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Передвижную выставочную экспозицию Министерства обороны России и Русского географического общества (РГО) за 10 дней работы посетили более трёх тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, жителей и гостей Петропавловска-Камчатского. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Посетители увидели экспонаты из «Золотого фонда РГО», экспозицию «Хранившие семейное тепло» департамента культуры Минобороны, а также уникальные артефакты Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Выставка организована и проводится в отдалённых гарнизонах ВВО на Камчатке и Сахалине в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу.
Как сообщало ИА REGNUM, передвижную выставку РГО и Экспедиционного центра Минобороны России, развёрнутую в культурно-развлекательном центре железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в столице Хакасии Абакане, за шесть дней работы посетили более пяти тысяч человек.