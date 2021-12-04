Дубай, ОАЭ, , 10:31 — REGNUM Взаимный товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за 10 месяцев 2021 года превысил 4 млрд долларов, обновив историческим максимум, об этом заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Всемирной универсальной выставке «Expo-2020» в Дубае, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши страны связывают дружественные и партнерские отношения, которые поступательно развиваются. В прошлом году взаимный товарооборот достиг рекордного уровня: 3,3 млрд долларов. А за 10 месяцев этого года объем двухсторонней торговли превысил 4 млрд долларов. Это новый исторический максимум. На ряду с торговыми связями активно расширяется наше инвестиционное сотрудничество, мы реализуем масштабные проекты в энергетике, авиастроении и других отраслях. Совместно производим автомобили AURUS, есть и хорошие перспективы для наращивания сотрудничества в сфере ядерной энергии космоса, большое значение мы также уделяем нашим гуманитарным контактам, расширению образовательных, туристических обменов. Правительство РФ уделяет особое внимание взаимодействию с эмиратскими партнерами, борьбе с распространением коронавирусной инфекции. ОАЭ одни из первых официально зарегистрировали российскую вакцину Спутник V», получили крупные партии этого препарата… Российская сторона искренне заинтересована в развитии сотрудничества в области науки, культуры, спорта, укреплении контактов между людьми и проведение всемирной выставки в Дубае дает нам возможность дополнительно по всем этим спектрам улучшить, усилить наше взаимодействие. Выставка стала ярким примером открытости и партнёрства во всех сферах человеческой деятельности. Это создает хорошие перспективы для укрепления международного сотрудничества по широкому спектру направлений», — отметил Мишустин.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с речью на торжественной церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке «Expo-2020» в Дубае.

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