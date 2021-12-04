Сухой Лог, Свердловская область, 4 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Свердловской области пенсионера осудили за незаконную рубку леса. Об этом сообщает областной главк МВД России.

Messir Сосны

Гражданин был задержан полицией Сухого Лога. Он заехал в лес на тракторе и спилил для личных нужд две сосны. Размер ущерба подсчитали с точностью до копейки — 7523 рубля.

Пожилому человеку грозило наказание вплоть до двух лет заключения. Но он раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Суд назначил ему судебный штраф.