4 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что западные страны потребовали от Белоруссии быть «демократическим, перспективным государством, как Украина», но Минск ответил, что этого никогда не будет.

Оксана Переможенко, , 11:07 — REGNUM Западные страны потребовали от Белоруссии быть «демократическим, перспективным государством, как Украина», но Минск ответил, что этого никогда не будет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: «демократическим, перспективным, развитым государством, как Украина», — цитирует его издание «СБ.Беларусь сегодня». — На что … им было отвечено: мы никогда не станем Украиной».

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Заявление Лукашенко обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также в телеграм-канале «Украина сейчас». Многие указали на то, что белорусский президент прав и с ним сложно не согласиться.

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«Хорошо, что госпереворот, майдан, евромайдан, революция, или как бы это ни называлось, произошло в/на Украине. Украинцы своим ярким примером показали россиянам и белорусам, как делать нельзя!» — написал Sergei D.

«Ещё раньше, в 1991-м, СССР преподал урок, но его не усвоили», — ответил ему nth1nK.

1991 год

«Нам бы Батьку!» — добавил Вячеслав.

«Может, лучше на нас Белоруссия нападёт?!» — задумался Олег Р.

«Вы уж не знаете, кому отдаться, чтобы кто-то за вас восстановил разворованное и разрушенное, и за счет кого можно было жить на халяву! Не получится, чемодан без ручки никому не нужен, расхлёбывать придётся вам самим!» — ответил ему Александр Р.

«И правильно сказал, они не скачут и не зигуют. Зато они не колония без экономики», — отметил Stanislav K.

«Ну, а что, он говорит неправду об Украине?..» — задался вопросом Александр Д.

«Просто он не хочет, чтобы его Родина из красавицы превратилась в то, чем стала Украина», — отреагировал «Домовенок Кузя».

«Да американским *овном никому не хочется стать», — смеется amon ra.

«Ну, теперь через Гаагу должны потребовать за обиду компенсации от Батьки. Бензином, соляркой, электричеством. И да — отвести войска от границы с Украиной аж до Минска!» — иронизирует Александра Ю.

«В какой-то степени он прав! Посмотрите, что у нас происходит, разве у нас хорошая жизнь? Или хорошее правительство? Да, он в каких-то моментах неправ, но тем не менее их страну до сих пор не растянули по кусочкам, как Украину, только потому, что он при власти», — написал Kleventin.

Майдан spoilt.exile

«Когда… англосаксы хоть кому-то сделали хорошо? От них одни войны, разруха и беженцы», — отметил Дима.

«Ну и правильно сказал, а что у нас хорошего? Хотите сказать, что мы такая… демократическая, развитая страна?» — недоумевает Татьяна Л.

«Украина — колония коллективного Запада с фашистским правлением. Батька прав!» — добавил Yy Yy.

«Даже Африка не захочет быть как Украина. Не то что другие», — пишет один из комментирующих.

«Правильно делают, что не хотят. Видят же, во что страна превратилась», — подытожил Петр.

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