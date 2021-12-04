Вильнюс, 4 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Поддержку в вопросе блокировки Китаем литовских грузов ожидает от Европейского Союза Литва, так как Вильнюс не может исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем. Об этом 4 декабря заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис, его слова приводит портал Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По словам Ландсбергиса, решение властей КНР вычеркнуть Литву из своего таможенного реестра является «беспрецедентным случаем» накладывания ограничений на одну из стран ЕС.

«Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться институты (Европы — ред.) и представлять Литву», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что Литва больше не сможет поставлять свои товары в Китай, так как Пекин полностью вычеркнул эту страну из своего таможенного реестра.

Напомним, ранее Вильнюс заявил о своей готовности «налаживать экономико-дипломатические связи» с Тайванем и открыть там торговое представительство. В ответ официальный Пекин напомнил о политике одного Китая и предупредил Литву о последствиях её провокаций.