Киев, , 10:11 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине за прошедшие сутки возросло на 13 206 — всего до 3 млн 490 тыс. 855. Об этом 4 декабря сообщает Минздрав страны.

Тест на COVID-19 (сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency

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За время пандемии на Украине скончались 88 002 пациента с COVID-19, 3 млн 041 тыс. 385 — выздоровели.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что введенные рядом стран ограничения на въезд — из-за нового штамма «Омикрон» — являются несправедливыми и неэффективными.

В заявлении ВОЗ отмечается, что у этой разновидности коронавируса «имеется большое число мутаций, ряд из них вызывает обеспокоенность», т.к. может сказаться на эффективности существующих вакцин.