Барнаул, , 10:09 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 4 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 058 065 человек из более двух миллионов жителей. В течение всей недели число привитых «Спутник V» неуклонно сокращалось.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Всего за минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 7861 человек. Хотя в связи с введением QR-кодов, этот показатель в регионе составлял, в среднем 10 тысяч. Такие данные приводит оперштаб.

Из общего числа привитых 128 921 житель региона получили первую прививку (на 2550 меньше, чем в предыдущие сутки).

Число полностью привитых граждан составляет 881 277 человек (+9712 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 47 867 ревакцинированных (+699 за сутки). Ранее власти заявляли, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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