Вашингтон, 4 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Японская корпорация Honda объявила отзыв 788 тыс. автомобилей из-за неисправности, приводящей к риску открытия капота при движении. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Honda

Подавляющая часть отзываемых автомобилей — чуть менее 725 тыс. — были приобретены в США. Под отзыв попадают внедорожники Passport, Pilot, а также пикапы Ridgeline. Проблемные автомобили был выпущены в с 2016 по 2020 годы.

В американском подразделении Honda объяснили, что проблема связана с неправильным устройством зазоров в переднем уплотнении между капотом и решёткой. Эти зазоры обеспечивают доступ воздуха, однако при движении по скоростным шоссе из-за них может возникать вибрация капота.

Со временем из-за вибрации вдоль защёлки капота могут образоваться трещины. Это может привести к повреждению защёлки и открытию капота во время движения.

В национальном управлении дорожного движения США сообщают, что Honda получила 116 претензий по этому случаю. Отмечается, что ни одна из претензий не связана с аварией, возникшей в результате этой проблемы.