Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела о гибели людей при взрыве газовых баллонов в киоске. Перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Цитата из х/ф «Завещание профессора Доуэля». Реж. Леонид Менакер. 1984. СССР Пожар

Как полагают следователи, бизнесмен арендовал ларёк на улице Жданова, в котором организовал продажу шаурмы. Для приготовления еды он приобретал газовые баллоны, которые разместил рядом с источниками огня. В ночь на 7 января 2021 года в павильоне загорелись газовые баллоны. Два повара и один посетитель с ожогами были госпитализированы, однако спасти их врачам не удалось. Ещё один посетитель отнесён к категории пострадавших.

Установлено, что работники киоска не прошли обучение и инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. На деньги и имущество обвиняемого наложен арест. Подследственный находится под стражей.

Уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд.