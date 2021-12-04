Барнаул, , 10:01 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 4 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7295 человек, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Прирост выявленных зараженных составил 521 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 106 134 человека. Вместе с тем, новый вирус победили 77 107 человек (+505 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 628 (-14 за сутки), из них 252 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 839 человек, +104 за сутки) и ОРВИ (74 595 человек, +401 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 68 (всего 3788).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 10 754 (+1158 за минувшие сутки).

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