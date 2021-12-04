Варшава, 4 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Антимонопольное расследование против российской компании «Газпром» призвали начать Еврокомиссию (ЕК) власти Польши. Об этом 3 декабря заявила новый польский министр климата и окружающей среды Анна Москва в интервью изданию Biznes Alert.

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По словам Москвы, Газпром якобы осуществляет махинации на газовом рынке, в результате чего происходит искусственный рост цен на голубое топливо.

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании (Газпром — ред.)», — сказала она.

Также польский министр климата и окружающей среды добавила, что она считает одним из наиболее эффективных способов борьбы с якобы имеющимися действиями такого рода со стороны российской компании «увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне цены на газ в Европе начали снижаться и при открытии торгов 3 декабря стоимость газа упала почти на пять процентов.