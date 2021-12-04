Москва, 4 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. О существенном сокращении расходов на здравоохранение заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Медицина

«Сравнение с 2017-м годом, если мы реально сегодня в постоянных ценах сравним общее государственное финансирование здравоохранения в 2021 году и в 2022 году, то увидим, что не только прибавки не будет, но и будет минус 5% расходов, то есть финансирование здравоохранения из государственного бюджета в 2022 году ниже в сравнении с 2021 годом, при учёте, естественно, инфляции 8%, которая планируется на конец года», — сказал Куринный.

Ранее при работе над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы Госдума отклонила поправку, предполагающую дополнительные финансирование здравоохранения на 250 млрд рублей. Средства предлагалось взять из Резервного фонда правительства РФ.