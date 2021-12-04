Москва, 4 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента обеспечили безопасность при пересадке виноградников на плантациях в отдалённых районах Нагорного Карабаха, расположенных вблизи линии разграничения сторон. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Светлана Иванова ИА REGNUM Готовые к посадке саженцы винограда

По словам представителя миротворческого контингента Алексея Зайцева, с просьбой обеспечить безопасность сельскохозяйственных работ вблизи линии разграничения к российским военным обратились жители Аскеранского района. Перед началом сельхозработ, проводимых под охраной миротворцев, российские сапёры очистили территории от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов в селе Храморт.

Алексей Зайцев «На данном этапе происходит пересадка саженцев винограда».

В сообщении военного ведомства приводятся слова жительницы села Храморт Аиды Григорян, подчёркивающей, что без присутствия российских военных работать на полях было бы невозможно.

Аиды Григорян «С 80-го года живу в Нагорном Карабахе. 20 лет я работаю в этих местах, на плантациях граната и винограда. После войны не могли работать. Как приехали миротворцы — помогают нам и мы можем уже снова идти на работу… Нашу безопасность обеспечивают миротворцы, без них мы бы не смогли работать».

Как сообщало ИА REGNUM, российские миротворцы за неделю обеспечили безопасность около 150 паломникам при посещении средневекового монастырского комплекса Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон.