Туруханский район, Красноярский край, 4 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Туруханском районе Красноярского края найдены снегоходы всех шести пропавших человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, процессуальная проверка по факту исчезновения людей продолжается.

(сс) TREKANDCO Снегоход

Предварительно установлено, что вечером 28 ноября четверо жителей города Игарка, находясь в 40 км от населённого пункта, перестали выходить на связь. На их поиски ночью 29 ноября выехала группа волонтёров в составе шести человек, однако найти пропавших не удалось.

«При возвращении по реке Енисей в город Игарка двое волонтеров 20-ти и 35-ти лет отъехали от берега к руслу реки Енисей, где на снегоходах провалились в полынью», — отметили в управлении.

Ранее снегоходы двоих поисковиков были найдены на дне реки. 3 декабря спасатели в ходе обследования русла Енисея с помощью спецтехники на дне нашли ещё два снегохода с прицепами, предположительно принадлежавшие пропавшим ранее. Поиски людей продолжаются.