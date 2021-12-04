Берлин, , 09:48 — REGNUM Экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал качество канцлера Германии Ангелы Меркель, которое его «раздражало», пишет 4 декабря Die Welt.

Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Меня иногда раздражало, что ей нужно много времени, чтобы дойти от размышлений о конечном результате до того, что происходит сейчас», — сказал он, имея ввиду разгар миграционного кризиса 2015 г. При этом Юнкер добавил, что не винит «ее за проблемы Европы».

Он также признал, что будет скучать, т.к. Меркель «обладает способностью слушать и уделять равное внимание всем».

Накануне в Берлине, во дворе Минобороны Германии состоялась торжественная церемония проводов Меркель с поста канцлера ФРГ, на котором она находилась 16 лет. В церемонии принял участие оркестр бундесвера, исполнивший одну из любимых песен Меркель «Du hast den Farbfilm vergessen» («Ты забыл цветную пленку») Нины Хаген.