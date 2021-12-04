Москва, 4 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Кандидатуру российского специалиста Станислава Черчесова на пост своего главного тренера рассматривает футбольный клуб «Антверпен». Об этом 4 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

Антон Зайцев Станислав Черчесов

Отмечается, что, по данным источника, в бельгийской команде готовы предложить Черчесову контракт, однако пока руководство «Антверпена» не может уволить своего нынешнего главного наставника — Бриана Приске.

Также указывается, что «Антверпен» является одной из наиболее богатых команд чемпионата Бельгии по футболу и потому он может предложить российскому специалисту ежегодную зарплату в размере €1,2 млн.

Напомни, Станислав Черчесов с 2016 года возглавлял сборную России по футболу и летом нынешнего года покинул российскую национальную команду после неудачного выступления его подопечных на чемпионате Европы.