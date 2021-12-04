Окинский район, Бурятия, , 09:45 — REGNUM В Окинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели проходчика в забое рудника. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело рабочего было найдено в шахте одной из горнодобывающих компаний утром 4 декабря.

Рудник Ugold.ru

Предположительно, мужчина погиб в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ. Ещё одному работнику потребовалась медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено за «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека». Следователи выехали в район — шахта находится в труднодоступной местности.

«На месте будут проведены необходимые следственные мероприятия и зафиксированы все следы происшествия. На предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров», — отметили в управлении.

Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Напомним, 25 ноября в шахте в Кемеровской области прогремел взрыв, унёсший жизни 51 человека. Как сообщало ИА REGNUM, в результате проверки по факту происшествия на угольных шахтах региона были выявлены сотни нарушений.

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