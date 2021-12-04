Бишкек, 4 декабря, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев не имеет претензий к Ыбышу Эшпаеву, задержанному за нападение на него после митинга против результатов выборов в парламент Киргизии. Об этом оппозиционный политик сообщил журналистам сегодня, 3 декабря.

Vb.kg Омурбек Текебаев

По словам Текебаева, он напишет и передаст милиции встречное заявление, в котором укажет, что «телефон у него никто не отбирал».

»Телефон оставался на столе в ресторане, и его забрали уже после того, как я вышел. Поэтому это не может считаться грабежом. Пусть молодого человека отпустят. Я не имею к нему претензий», — резюмировал он.

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Отметим, что ранее в штабе партии «Ата Мекен» состоялась встреча депутатов Токмакского городского совета и местных старейшин с Омурбеком Текебаевым, в ходе которой они извинились перед политиком за нападение на него.

Визитёры попросили Текебаева проявить снисходительность к напавшим на него молодым людям, утверждая при этом, что у тех не было намерений избивать и грабить его, а всё произошедшее — результат провокации.

В ответ на это Омурбек Текебаев заявил, что у него нет претензий ни к задержанному по подозрению в грабеже Ыбышу Эшпаеву, ни к приходившим вместе с ним парням, а также пообещал простить своих обидчиков.

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