Бишкек, , 09:39 — REGNUM Избившие лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и отобравшие его телефон злоумышленники оказались обычными хулиганами. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому изданию «Арыба».

Садыр Жапаров Gov.kg

По словам главы государства, поначалу он предполагал, что оппозиционный политик сам организовал нападение на себя. В то же время сам Текебаев утверждает, что это сдали власти.

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«Какой мне смысл создавать себе лишние проблемы, когда вокруг ЦИК всё ещё не утихает шумиха? Кроме того, мировое сообщество внимательно следит за каждым нашим действием», — подчеркнул он.

Также Жапаров сообщил, что милиция уже задержала одного из участников нападения, и тот объяснил свой поступок тем, что «Текебаев его раздражает» и «он просто хотел выгнать его с митинга».

«Такая неприязнь в обществе есть не только по отношению к Текебаеву, но и ко всем нам — к кому-то в большей степени, а к другим в меньшей. Невозможно нравиться сразу всем людям», — резюмировал президент Киргизии.

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