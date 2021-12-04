Бишкек, 4 декабря, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Избившие лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и отобравшие его телефон злоумышленники оказались обычными хулиганами. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаровв интервью киргизскому изданию «Арыба».

Gov.kg Садыр Жапаров

По словам главы государства, поначалу он предполагал, что оппозиционный политик сам организовал нападение на себя. В то же время сам Текебаев утверждает, что это сдали власти.

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«Какой мне смысл создавать себе лишние проблемы, когда вокруг ЦИК всё ещё не утихает шумиха? Кроме того, мировое сообщество внимательно следит за каждым нашим действием», — подчеркнул он.

Также Жапаров сообщил, что милиция уже задержала одного из участников нападения, и тот объяснил свой поступок тем, что «Текебаев его раздражает» и «он просто хотел выгнать его с митинга».

«Такая неприязнь в обществе есть не только по отношению к Текебаеву, но и ко всем нам — к кому-то в большей степени, а к другим в меньшей. Невозможно нравиться сразу всем людям», — резюмировал президент Киргизии.

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