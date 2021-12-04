Москва, , 09:39 — REGNUM В нынешнем сезоне восемь американских легионеров российских хоккейных клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заработают в общей сложности 346 млн рублей. Об этом 4 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккей (сс) jill111

При этом уточняется, что средняя зарплата игрока из США, играющего в российских командах КХЛ, составит 42,3 млн рублей в год.

Также отмечается, что самая большая зарплата из американских хоккеистов в КХЛ у форварда ярославской команды «Локомотив» Рида Буше, который получает 75 млн рублей в год.

Отметим, 3 декабря стало известно, что в КХЛ в текущем сезоне заявлено для участия 100 легионеров, совокупная зарплата которых составляет 3,927 млрд рублей в год.