Москва, , 09:38 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут в РФ для проверки вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 г., передает 4 декабря РИА Новости.

Вакцина «Спутник V» Minzdrav-irkutsk.ru

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"ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения допданных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, — отметили в пресс-службе ВОЗ. — Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины».

РФ стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат разработан НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократии.

«Эффективность и безопасность вакцины «Спутник» подтверждена клиническими испытаниями и ее использованием в кампаниях по вакцинации по всему миру. Регуляторы из 71 страны одобрили ее применение, и мы надеемся, что ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем. … Мы не видим особых причин, по которым ВОЗ медлит с одобрением вакцины. Минздрав РФ поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — отметил он.