Москва, 4 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Неудобная обувь, переохлаждение и долгая работа в одном положении повышают риск развития болезней суставов. Об этом сообщила врач-инфекционист Светлана Ищенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Peggy Marco Работа за компьютером

Ищенко выделила несколько основных причин, которые могут привести к проблемам с суставами. Первой причиной медик назвала неудобную обувь. Она отметила, что повышенную нагрузку на суставы создают высокие каблуки и тесная обувь. В этом случае при ходьбе смещается центр тяжести, что ухудшает кровообращение и питание суставной ткани.

Другой возможной причиной проблем с суставами врач назвала долгую и однотипную работу. Людям с сидячей работой Ищенко посоветовала делать зарядку каждый час. Также врач посоветовала избегать переохлаждения, которое может обострять воспалительные процессы.

Она добавила, что к проблемам с суставами может привести и неправильное питание. Рекомендуется восполнять дефицит витаминов и минералов, а также избегать употребления большого количества продуктов-закислителей, включая мясо, алкоголь, белый хлеб и сахар.