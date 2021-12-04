Нижний Новгород, , 09:37 — REGNUM Главный специалист отдела пенсионного обслуживания ГУ МВД России по Нижегородской области подозревается в воровстве пособий для семей погибших правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону 3 декабря.

Следственный комитет Sledcom.ru

В обязанности подозреваемой входили расчет и предоставление денег родственникам погибших сотрудников МВД. По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая подготовила и отправила в банк фиктивное поручение на выплату пособия своей знакомой, которая не являлась родственницей умершего пенсионера системы МВД России.

«При этом, она не поставила в известность указанную гражданку о противоправности своих действий. При поступлении на ее счет более 151 тысячи рублей знакомая перевела деньги подозреваемой, которая распорядилась ими по своему усмотрению. В ходе расследования уголовного дела подозреваемая будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений», — сообщили в СК.

Если вина подозреваемой будет доказана ей может грозить лишение свободы на срок до шести лет и штраф, согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).