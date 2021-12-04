Красноярск, 4 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Красноярске водитель, сбивший подростка и скрывшийся с места ДТП, заключён под стражу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю, инцидент произошёл вечером 1 декабря.

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Потерпевшего, лежащего без сознания на обочине дороги на улице Малиновского, увидела его мать. Прибывшие на место врачи диагностировали у него множественные травмы и госпитализировали. Добавим, что подросток учится в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя.

«Оперативники, используя систему «Безопасный город», выяснили, что подросток получил телесные повреждения в результате наезда легкового автомобиля. Полицейские установили личность водителя, разыскали его и задержали», — отметили в ведомстве.

3 декабря по ходатайству следователя полиции суд отправил водителя под стражу на два месяца.