Бишкек, 4 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России распространило официальное заявление по итогам парламентских выборов в Киргизии, состоявшихся 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Бишкеке.

ИА REGNUM МИД России

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что большинство международных наблюдателей, в том числе миссии СНГ, охарактеризовали голосование как «свободное, открытое и соответствующее национальному законодательству республики».

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МИД России выражает уверенность в том, что результаты волеизъявления народа Киргизии будут способствовать укреплению внутренней стабильности, а также демократическому развитию страны, поступательному росту её экономики и благосостояния нации.

«Надеемся, что новый состав парламента продолжит курс на стратегическое союзничество с Россией, углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве и наращивание совместных усилий в интересах мира и безопасности в Центральной Азии», — подчеркивает российское дипломатическое ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что, по новым правилам, в парламент Киргизии будут избраны не 120, а 90 депутатов — 54 по партийным спискам и 36 в одномандатных округах. На депутатские мандаты претендуют более тысячи представителей 21 политической партии и около 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.

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