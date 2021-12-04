Вашингтон, , 09:27 — REGNUM В США штамм коронавируса «Омикрон» выявили уже в 10 штатах, передает 4 декабря The Wall Street Journal.

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Данный штамм, в частности, обнаружен в штатах Гавайи, Нью-Йорк, Калифорния.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отмечал, что не считает необходимым вводить локдаун из-за нового штамма коронавируса. Он выразил надежду, что вакцинация поможет избежать жестких шагов в этом направлении.

Также ранее власти США сообщали, что рассмотрят вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение из-за распространяющегося «Омикрона».